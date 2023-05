Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires

La precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunció que Néstor Grindetti será su precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. El intendente de Lanús en uso de licencia y presidente del Club Atlético Independiente competirá en las PASO de Juntos por el Cambio contra Diego Santilli, postulante bonaerense de Horacio Rodríguez Larreta. La noticia genera impacto político en Juntos por el Cambio y en el PRO, en medio de una interna agitada. Al anunciar su decisión, Bullrich afirmó: “Como intendente de Lanús, Néstor vio de cerca la destrucción y la pobreza que generaron 2 décadas de populismo y corrupción kirchnerista en el conurbano. Con decisión y gestión, luchó contra el narcotráfico, puso orden y mejoró la vida de muchos bonaerenses. No tengo dudas que será una gran gobernador que trasformará la provincia”. “Agradezco el apoyo de Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Cristian Ritondo -dijo- y su compromiso de trabajar los 4 en unidad y en equipo, con determinación para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Estoy convencida de que para transformar hay que conocer de cerca los problemas, vivirlos y saber solucionarlos. Necesitamos un equipo de bonaerenses para resolver los problemas de los bonaerenses. La fuerza del cambio llegará a la provincia”.

Both comments and pings are currently closed.