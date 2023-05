La UTA anunció un sorpresivo paro: viernes sin colectivos en todo el país

La UTA dispuso un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de la medianoche de este viernes en reclamo de mejoras salariales. El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, confirmó la realización de la huelga nacional. “Se resuelve el inicio de un plan de lucha en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios, que consistirá inicialmente en un paro por 24 horas a partir de la 0 hora del día de mañana, 19 de mayo, en todo el territorio del país“, dijo la UTA en un comunicado. Calegari explicó que la huelga se aplicará en los servicios de corta y media distancia, pero aclaró: “Estamos esperando una decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de aquí a la medianoche para iniciar la medida”. Cabe recordar que la última vez que UTA realizó un paro, las líneas adheridas fueron: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 277, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435, 503 de San Vicente, 514 de Almirante Brown, 520 de Lanús y 570 de Avellaneda. También adhieren las líneas 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553, todas ellas de Lomas de Zamora. Se resuelve el inicio de un plan de lucha en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios. El dirigente se refirió así a la posibilidad de que la cartera que conduce Raquel Olmos disponga la conciliación obligatoria, por lo cual las partes en pugna tendrían un plazo de 15 días hábiles para desarrollar las negociaciones.

