Scioli: “Las PASO son fundamentales para discutir nuestro futuro”

El embajador en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, volvió a considerar que las PASO “son fundamentales para discutir nuestro futuro” y abogó porque la sociedad “decida con su voto” quién representará a la coalición oficialista en las próximas elecciones generales. “Los argentinos y argentinas deben decidir lo que es mejor para el país. Que la gente decida con su voto quién será candidato del Frente de Todos”, manifestó Scioli en sus redes sociales. En los mismos términos se expresó el dirigente durante un encuentro que mantuvo con empresarios en San Pablo, donde inauguró el pabellón nacional en la Feria APAS Show. Scioli sostuvo como primer punto que “las PASO nos hacen más fuertes” y son “fundamentales para discutir nuestro futuro”. “Mi participación en las PASO es legítima. Mi pasado, mi historia y mi experiencia me respaldan para postularme. Después la gente decidirá”, aseveró. Además, sostuvo que “no hay ninguna razón para no discutir abierta y democráticamente qué es lo mejor y cuáles son las mejores soluciones para resolver nuestros problemas”, por lo que remarcó que esa posibilidad “solo las PASO” las pueden ofrecer. “Las PASO son también una oportunidad única para debatir internamente, dentro del frente, para recalibrar y hacer las correcciones de rumbo necesarias a nuestro proyecto político y los caminos que creemos mejores para la Argentina”, agregó. Scioli también afirmó que un país se recupera “PASO a PASO”, al hacer un juego de palabras con la denominación de las primarias, y que “en esa caminata, nadie puede ser ignorado”. “En la construcción de la democracia y la reconstrucción económica y social, todo PASO es importante”, subrayó. Y finalizó: “No se pueden saltear pasos: con más participación el futuro será mejor y mas democrático”.

