Brown instalan 9 mil luminarias LED y alcanzan el 95% de cobertura

Las localidades de Rafael Calzada, José Mármol, San José, San Francisco Solano, Malvinas Argentinas, San Francisco de Asís y Adrogué ya poseen el 100% de cobertura. El resto supera el 90%. El Municipio de Almirante Brown avanza actualmente con la instalación de más de 9 mil luminarias con tecnología LED y anunció que con este recambio se alcanzará una cobertura del 95 por ciento en el distrito. Desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios local indicaron que algunas de las calles en las que se avanzó en los últimos días son Alcorta Hernández, entre Risso y Vilcapugio; Venancio Flores, entre French y San Francisco de Asís; y Alcorta, entre República Argentina y De la Torre, pertenecientes a la localidad de Claypole. Además, se prevé continuar con las arterias Sempere, French, Holmberg, Cavour, Venancio Flores, Libertad, Sarratea, Santa María, Cafferata, Constitución, Echenagucia, Derqui, Morel, Prieto, Bradley entre otras. De esta manera, con las 9 mil luminarias que se están colocando actualmente, sólo restarían instalar 3.350 para alcanzar el 100 por ciento de cobertura en todo el distrito, cifra a la que se estima llegar antes de fin de año. Este recambio histórico permitió que actualmente haya localidades con el 100 por ciento de cobertura con luminarias LED, entre ellas San José, Rafael Calzada, José Mármol, San Francisco Solano, Adrogué, San Francisco de Asís y Malvinas Argentinas; mientras que las localidades restantes se encuentran, en promedio, con una cobertura superior al 90 por ciento. En paralelo, se avanza también con la colocación de cientos de nuevos postes en avenidas y calles troncales del distrito. Se trata de nuevas columnas con una altura de siete metros dotadas con luminarias LED para potenciar no solo el impacto lumínico sino también fortalecer su infraestructura. “En lo que significa un avance histórico para nuestro querido Almirante Brown, nos encontramos en una de las últimas etapas de recambio de luminarias con tecnología LED para alcanzar la totalidad de la cobertura en todo el distrito”, destacó Mariano Cascallares. En esa línea, sostuvo que “además del recambio de los artefactos con tecnología antigua, también se sumaron dispositivos LED en nuevos espacios a partir de las obras que se fueron desarrollando, como los pasos bajo nivel, el Viaducto de Ruta 4 y también nuevos pavimentos como el de Yapeyú en Glew y espacios públicos como el Parque Don Orione, entre muchos otros”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani explicó que “este recambio histórico de material LED representa una mejora en la calidad del alumbrado en todos los barrios y también tiene un aspecto sumamente positivo en cuanto al ahorro energético, ya que reduce en un 50 por ciento la energía requerida para su funcionamiento”. Cabe destacar que las luminarias requieren de poca potencia para encender y son aptas para la telegestión, es decir un moderno sistema que permite diagnosticar el funcionamiento de los equipos, su consumo y también administrar el rango lumínico de forma remota.

