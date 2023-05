Presentaron el ciclo de capacitación “Malvinas, soberania y memoria”

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y el Municipio de Almirante Brown presentaron el ciclo de capacitación “Malvinas, Soberanía y Memoria” destinado a empleados y funcionarios municipales, a escuelas e instituciones y vecinos de nuestro distrito. El curso es gratuito y se dictará de forma virtual. Dicha formación, llevada adelante por la (UNAB), es el resultado de la articulación de esa Casa de Altos Estudios con la Comuna browniana a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, el Honorable Concejo Deliberante y el Centro de Ex combatientes de Malvinas “Puerto Argentino”, en el marco de la Ordenanza Municipal N° 12.630. El lanzamiento de la iniciativa tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, y contó con la presencia de Mariano Cascallares, del intendente interino Juan Fabiani, del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, el coordinador de excombatientes del municipio, José Manuel Palacios y el titular del centro de excombatientes Puerto Argentino, Guillermo Rezk. Además, el secretario de Extensión de la UNAB, Ignacio Jawtuschenko y el profesor a cargo de la formación, Marcos Mangisch. En la ocasión Cascallares, que hizo hincapié en la importancia del ciclo de capacitación destinado a las y los vecinos del distrito, subrayó: “Sentimos un fuerte compromiso de reivindicar a todos los que pusieron su vida a disposición de nuestra Patria, por ello seguimos promoviendo acciones para Malvinizar en todos los rincones de Almirante Brown para que unidos llevemos la bandera de Malvinas”. Mientras que Palacios y Rezk agradecieron el compromiso del Estado y de la comunidad, e instaron a seguir trabajando para que la causa Malvinas esté siempre presente. Cabe señalar, que los contenidos se brindarán a través de la modalidad virtual y autogestionable a funcionarios y empleados municipales, en el marco del programa de capacitación que se articula entre la UNAB y el Municipio, y también estará disponible para veteranos de guerra, familiares, docentes, instituciones, escuelas y organismos interesados en la temática. El curso incluirá tres módulos (antecedentes reclamos y resoluciones internacionales; Conflicto y desempeño de los soldados; y Malvinas Hoy); a su término se realizará la entrega de certificados. Los interesados deberán inscribirse en el campus de la Universidad, a través del link: https://forms.gle/TGFfDAM6LaBjr6Tq9 y llenar el formulario correspondiente. Cabe señalar, según anticiparon desde la universidad, que se prevé también llegar con el programa de capacitación de forma presencial a través de charlas a las instituciones que así lo requieran.

Both comments and pings are currently closed.