Plan Mi Baño 2023: quiénes y cómo podrán acceder a los $600 mil del programa

El Ministerio de Desarrollo Social le brindará $600 mil a familia que estén en vulnerabilidad extrema. La prioridad será a niños y mujeres, con el objetivo de reacondicionar un sector de la casa. El mismo organismo también lanzó un programa para mujeres de barrios populares, bien conocido como Plan Mi Pieza, que también tiene como objetivo ayudar a los hogares que necesiten remodelación para una mejor vida.

Plan Federal Sanitario Mi Baño

Es un subsidio que podrán cobrarlo las personas que no tienen un baño digno en sus casas y que necesiten volver a construirlo o arreglarlo. Para este Plan se invertirán $15.000.000.000 y será para 25.000 personas. Familias o grupos convivientes tendrán la ayuda económica de $600.000 para la obra. Plan Mi Baño 2023. Foto: archivo Google.Beneficios. Foto: archivo Google. “A partir de la Encuesta Permanente de Hogares detectamos que tenemos una falencia de 17 mil baños en las familias. Al mismo tiempo, tenemos más de un millón de hogares que tiene algún tipo de problema sanitario, por ejemplo, que no tienen agua, o que el acarreo de la misma es con balde”, expresó Leo Moyano, el Secretario de Articulación Social. Inscripción para el Plan Mi Baño

Para poder cobrarlo no es necesario completar un formulario. La implementación será mediante la colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social, los gobiernos provinciales y municipales, las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias, y también las instituciones públicas y no gubernamentales. Los interesados tendrán que ir a las jurisdicciones correspondientes a cada área para saber el procedimiento. Plan Mi Baño 2023. Foto: archivo Google.Plan Federal Sanitario Mi Baño. Foto: archivo Google. ¿Quiénes pueden cobrar el Plan Mi Baño 2023?

Las familias que vivan en extrema vulnerabilidad serán las beneficiadas. Así, el Ministerio de Desarrollo Social quiere ayudar a garantizar una higiene de calidad. Lo podrán recibir grupos que tienen una casa en el territorio argentino, estén en una mala situación económica y que no vivan en condiciones dignas.

