Cascallares y Fabiani recorrieron obras de pavimentación y dialogaron con vecinos

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron los avances de una nueva obra de pavimentación que se ejecuta en la calle Olinda Bozán, en la localidad de Ministro Rivadavia, donde además dialogaron con los vecinos y vecinas sobre los avances en ese barrio. Paralela a Bozán circula la calle Morganti que también se está asfaltando. Se trata de la pavimentación de cuatro cuadras desde la calle Sarcione hasta Gómez Bau, en el límite con Burzaco, potenciando la circulación en toda la zona aledaña al Polideportivo de Ministro Rivadavia y también en inmediaciones a la Plaza Japón, la Escuela Primaria N° 78 y el Jardín de Infantes N° 944. “Seguimos recorriendo obras de pavimentación en Almirante Brown, en este caso de la calle Olinda Bozán. Son en total 450 metros que permitirán generar mayor fluidez y conectividad dentro de los barrios de Ministro Rivadavia y Burzaco”, destacó Mariano Cascallares. “Esta es una zona que se inundaba y por eso avanzamos con la obra hidráulica que ahora nos permite avanzar con el asfalto y con la urbanización”, agregó Cascallares. En esa línea, sostuvo que con Juan (Fabiani) y todo el equipo seguimos con obras de asfalto en todas las localidades”, al tiempo que subrayó: “se trata de avances realmente muy esperados por los vecinos y vecinas a quienes les representa una mejora sustancial en su calidad de vida”. Durante la recorrida, que contó también con la participación del delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, Cascallares y Fabiani dialogaron con los vecinos y vecinas quienes se expresaron “muy felices” con este nuevo avance para el barrio, al tiempo que charlaron además sobre las mejoras que se concretaron recientemente en la zona. Entre ellas, la nueva Delegación Municipal con su Registro Provincial de las Personas, acercando nuevos servicios a la comunidad, y también la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, pensada como un espacio cultural y social.

