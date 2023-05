Ahora 12: el cambio clave que tendrá el programa tras los nuevos anuncios de Economía

Con el objetivo de seguir promoviendo el consumo que representan 5,8 millones de operaciones mensuales, el equipo económico encabezado por Sergio Massa anunció un cambio clave.

Una baja de 9 puntos porcentuales en el costo de financiamiento de las compras de productos nacionales realizadas a través del programa Ahora12 es una de las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía para sostener el nivel de consumo.

“A partir de la semana próxima bajará 9 puntos porcentuales el costo del financiamiento en 12 cuotas”, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda al brindar detalles de la batería de medidas que se decidieron poner en marcha para rencauzar la macroeconomía.

Las medidas fueron definidas durante la tarde de ayer, en el marco de la reunión que encabezó el ministro Sergio Massa y en la que estuvieron presentes el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores de la cartera, Leonardo Madcur; el secretario legal y administrativo, Ricardo Casal; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; y el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, entre otros. “De esta manera, se promueve el consumo de productos de origen nacional, que representan 5,8 millones de operaciones mensuales por un total de más de 250 mil millones de pesos”, remarcó la misma fuente. La medida apunta a beneficiar a consumidores, comerciantes y empresas nacionales, ya que este plan es uno de los principales dinamizadores de las ventas a nivel minorista. Ahora 12: ¿hasta cuándo sigue vigente?

A fines de diciembre de 2022, el Ministerio de Economía informó que se extenderá el programa hasta el 30 de junio de 2023 para las compras en cuotas con tarjeta de crédito. Algunos productos de origen nacional ya tienen financiamiento de 3, 6 y 12 cuotas. El límite disponible para las financiaciones en cuotas estará determinado por el tope fijado por la emisora de la tarjeta de crédito con cada uno de sus usuarios. El Poder Ejecutivo justificó la extensión del programa al señalar que resulta necesario “continuar con la implementación de acciones concretas tendientes a seguir fortaleciendo el mercado interno y a ampliar el acceso a bienes y servicios, a través de mecanismos que permitan estimular la demanda mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento”.

