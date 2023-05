Pueblo y gobierno de Brown celebraron el 139° aniversario de José Marmol

Con un emotivo acto realizado en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, vecinos, vecinas, ex combatientes, instituciones de bien público e integrantes de la comunidad educativa celebraron la “Semana de la Identidad Cultural de José Mármol” en el 139° aniversario de esa querida localidad browniana. La actividad, que encabezó el intendente interiuno Juan Fabiani, se llevó adelante como es habitual en el anfiteatro del mencionado espacio público, ubicado en el cruce de las calles Bynnon y 25 de Mayo, y comenzó con un show de baile del grupo “Raíces de mi Pueblo” y con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar “Jorge Newbery”, de la Fuerza Aérea Argentina. Luego se realizó una acción de gracias ecuménica a cargo del Presbítero José Luis Gergolet, de la parroquia Nuestra Señora de Luján, junto con el pastor Leonardo Chimeles, de la Iglesia Refugio de Vida. También se entregó un beneplácito de la Cámara de Diputados bonaerense por el 139 aniversario de la localidad de José Mármol y una placa conmemorativa por parte del Municipio browniano a Marcelo Volonte, presidente del Club Social y Deportivo Mármol por los 80 años de vida de la institución. “En este nuevo aniversario quiero agradecerles siempre ese espíritu de comunidad que tiene José Mármol y también reafirmar el compromiso a seguir trabajando junto a Mariano (Cascallares) y con todo el equipo municipal por un Almirante Brown mejor, más lindo y con obras estructurales para que cada día vivamos mejor”, sostuvo Juan Fabiani. Durante la jornada se entregó además un reconocimiento de personalidad destacada a la deportista Sandra Ayala y también banderas de ceremonia a los jardines de infantes número 905 y 947, además de la entrega de libros de actas a las cooperadoras escolares de las escuelas primarias número 7 y 14. Cabe recordar que el aniversario de la localidad de José Mármol se conmemora el 8 de Mayo en consonancia con el Día de la Virgen de Luján. De la actividad participó también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la delegada municipal, Valeria Ramallo, además de secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Municipal, concejales, consejeros escolares, ex combatientes, entidades de bien público e integrantes de la comunidad educativa, además de vecinos y vecinas.

