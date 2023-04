Remes Lenicov: “Estamos en una situación distinta a la de la crisis del 2001 y 2002”

Cada vez que hay una crisis, aparece en la cabeza su nombre. Jorge Remes Lenicov fue el ministro de economía durante el Gobierno previsional de Eduardo Duhalde y el que decretó el fin del 1 a 1. Este domingo presenta su libro “101 días para desarmar la bomba” y se anima a dar un diagnóstico de la economía argentina en la actualidad, en pleno desarrollo de la campaña electoral que podría cambiar el signo político. En ese sentido, reveló cuáles son los pasos a seguir para ordenar la macroeconomía y comparó la economía actual con la del 2001. “Yo creo que hoy hay que ordenar la macroeconomía y ordenar la macroeconomía significa tomar un conjunto de medidas en política monetaria, fiscal, política externa y de ingresos, de forma tal que podamos lanzar un programa de estabilización monetaria y estabilización de los precios. Nadie sabe cuánto va a ser la inflación, ya no depende tanto del gobierno, depende del comportamiento de la gente, de la velocidad del dinero, del blue, etcétera. ¿Cómo uno puede pensar que va a haber inversiones si no se sabe cuáles son los precios del futuro? ¿Cómo va a haber un programa de exportaciones si no se sabe cuántos pesos va a recibir por cada dólar exportado? ¿Cómo hace una familia para decir si toma una deuda, si compra esto o aquello, si no sabe cuál va a ser su ingreso real?”, expresó en diálogo con Radio Milenium.

Both comments and pings are currently closed.