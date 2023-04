Hoy sábado llega a Brown la segunda edición de “Halabalusa”

El Instituto de las Culturas Brown anunció que este sábado 29 de abril llega a nuestro distrito la segunda edición de “Halabalusa”, la competencia de freestyle pionera de habla hispana. La misma se llevará cabo en la localidad de Claypole, con importantes premios para las dos primeras posiciones. La actividad destinada a las y los jóvenes y a todas las familias cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación y la Municipalidad de Almirante Brown, a través del programa Descubrí Brown. La competencia de freestyle, en modalidad 1 Vs. 1, dará comienzo a las 15,30 horas en la plaza de la arboleda de Claypole, en Remedios de Escalada y Paso, a pocos metros de la Estación ferroviaria. Las inscripciones se realizarán allí mismo, pero en el horario de 12,30 a 14,30 horas. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y a los vecinos a partir de esta actividad cultural “que seguimos descentralizando en las localidades y en los barrios de nuestro querido distrito”.

