Vuelve el calor: desde cuándo y a cuánto llegarán las temperaturas máximas

Cuando ya nadie lo esperaba, inesperadamente vuelve el calor, no agobiante, a la zona del AMBA, con temperaturas máximas que estarán rondando los 30 grados y para los amantes del verano es una buena noticia. La mala noticia, la buena para “la banda del invierno”, es que luego de esta “mini ola” de calor, llegará el frío para quedarse en forma definitiva. Cuándo vuelve el calor al AMBA

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los próximos días en Ciudad y Gran Buenos Aires vivirá una suerte de verano en pleno invierno. El día de más calor será el sábado, cuya temperatura máxima en Capital Federal y sus alrededores llegará a los 28 grados. La mínima más grande de la semana será el domingo 30 de abril, con 20 grados, pero ese día bajarán las marcas térmicas debido a posibles lluvias. Y luego del fin de semana largo del lunes primero de mayo el frío llegará a la zona del AMBA para quedarse, ya con temperaturas mínimas por debajo de los dos dígitos todos los días.

