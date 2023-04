Emotivo homenaje al padre Scali de la parroquia Santa Ana de Glew

El obispo de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, encabezó un emotivo homenaje al padre Roberto Scali, párroco de la Iglesia Santa Ana de Glew, a un año de su partida en enero del año 2022. La Santa Misa se celebró justamente en la Parroquia Santa Ana y contó con la presencia del cura párroco Padre Eduardo, el Padre Matías y de familiares y feligreses de la comunidad del Padre Scali. También acompañaron autoridades municipales como Mariano Cascallares, el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko y la edil Cristina Vilotta, además del delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniani. “Participamos de una emotivo homenaje al padre Roberto (Scali) quien con su destacada labor pastoral, signada por la calidad humana y la sensibilidad, dejó una huella imborrable en nuestra comunidad”, subrayó Mariano Cascallares. Además, durante la actividad, Cascallares entregó junto al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la ordenanza que dispuso nombrar Scali a la calle ubicada en inmediaciones a la parroquia, una iniciativa que fue convalidada por unanimidad por todos los bloques del parlamento browniano. En la sentida actividad dijeron presente también miembros de la comunidad religiosa y vecinas y vecinas, quienes recordaron al padre Scali por su importante obra en el barrio.

