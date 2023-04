Scioli sobre su relación con Cristina Kirchner y el FdT: “No necesita hablar conmigo para saber que nunca los traicioné”

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre su intención de no presentarse como candidato en las próximas elecciones, declinando a acceder a un segundo mandato; y mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue sin dar definiciones sobre su futuro inmediato; se abrió un nueva panorama en el seno mismo del oficialismo. La situación parece dar vía libre para que otros actores fundamentales del Frente de Todos y otros sectores del Partido Justicialista se anoten como posibles candidatos a llegar a la Casa Rosada en octubre. Entre quienes salieron al ruedo, tal vez pensando en tomar la posta que deja el mandatario al bajarse de su candidatura, está Daniel Scioli. En este contexto, el embajador argentino en Brasil aseguró que la vicepresidenta sabe que es “confiable y previsible”, al tiempo que adelantó que no pedirá licencia para hacer campaña. “No necesita hablar conmigo para saber que nunca los traicioné”, aseguró el aspirante presidencial en declaraciones radiales. Sus expresiones se enmarcan en su idea de ser candidato este año y competir en las PASO, instancia que dentro del Frente de Todos todavía no está definida. Daniel Scioli se postula como candidato. Foto: NA. “Tengo el orgullo, me conocen a lo largo y ancho de la Argentina, mi campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago. Después de las PASO, cuando se consagren las candidaturas, vendrán otros tiempos, que me demandará mi trabajo afuera, en la Argentina, dando a conocer mi mensaje. Mientras tanto, es esto”, aseguró Scioli. Y agregó: “Hace 20 años me conocen y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. Si hay alguien que sabe que soy una persona confiable, previsible, comprometida, con experiencia, no hace falta explicarlo con palabras, sino con hechos”. En tanto, sobre la interna del Frente de Todos, señaló que “todo se va a ordenar después de las PASO”. “Todos buscamos el mismo objetivo, ya lo dijo el Presidente (Alberto Fernández), que brindará todas las condiciones para que no vuelva la derecha”, sostuvo el ex gobernador de Buenos Aires.

