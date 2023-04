Cascallares con Massa y Ferraresi en el anunció de 278 obras para mejorar el servicio electrico

Al cumplirse un mes de la intervención oficial a la empresa Edesur, Mariano Cascallares acompañó al ministro de Economía Sergio Massa y al interventor de la prestadora eléctrica Jorge Ferraresi en el acto de anuncio de 278 obras destinadas a mejorar el suministro eléctrico en Almirante Brown y en otros once distritos del sur del Conurbano Bonaerense. El financiamiento para dichas obras surgirá del 37 por ciento de la tarifa energética de Edesur, o sea que el costo correrá por cuenta de la empresa prestadora eléctrica. El esquema apunta a una regla clara: las empresas deben invertir para mejorar el servicio y el Estado debe cumplir con su rol regulador. La presentación fue realizada por Massa junto a la secretaria de Energía de la Nación Flavia Royón, a Ferraresi y a una docena de jefes comunales entre ellos los representantes de Almirante Brown. Se presentaron 278 obras en unos 12 municipios para mejorar el servicio eléctrico a 2.400.000 de usuarios, o sea prácticamente 6 millones de personas de nuestra región. Mariano Cascallares precisó que “en 180 días y con una inversión de 7.000 millones de pesos se realizarán obras de corto y mediano plazo en Almirante Brown”, Avellaneda, Berazategui, Presidente Perón, San Vicente, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes y Lanús. Estas obras que incluyen estaciones transformadoras, subestaciones y tendidos eléctricos, se planificaron con un criterio social y no uno comercial en forma conjunta con las y los intendentes, la empresa prestadora del servicio eléctrico y el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), y buscan terminar con nueve años de dilatación en las inversiones y en la infraestructura. Finalmente, Sergio Massa anunció que en un plazo de 60 días “se estará presentando un Plan Quinquenal de obras e inversiones para los próximos cinco años que le permitirán a la empresa brindar un mejor servicio y a la gente, dejar de sufrir los constantes cortes que les impiden trabajar, estudiar y desarrollarse”.

