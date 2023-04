Scioli: “La unidad del Frente de Todos se va a dar después de las PASO”

“La unidad del FdT se va a dar después de las PASO. Son el lugar de integración y de poder potenciar para tener un marco de programa hacia el futuro. Tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer en el país. Algunos hablan de dinamitar, otros de dolarizar. Yo quiero ir sobre lo confiable y construir sobre lo construido, corrigiendo lo que hay que corregir”, afirmó Scioli en declaraciones a radio 10. El exgobernador bonaerense consideró que “es bueno” que dentro del espacio haya “distintas movilizaciones, acontecimientos, actos o definiciones”. “El FdT necesita las PASO y creo que lo va a nutrir por la diversidad de sectores que lo integran. Dejemos que la gente ordene las candidaturas y, como dije anteriormente, acá estoy, cuenten conmigo”, subrayó. Scioli afirmó que “sin ninguna duda” está más preparado que en 2015 porque dijo que tiene “una gran capacidad de autocrítica y de aprendizaje constante”. “Hay un nuevo contexto geopolítico, nuevos problemas en Argentina, mucho enojo y angustia. Me enfoco en cosas concretas y lo demuestro día a día en Brasil. La gente quiere certidumbre y confianza. Yo sé lo que hay que hacer y tengo la experiencia, la sensatez, la moderación y la capacidad de hablar con todos los sectores”, expresó. Al ser consultado sobre la interna dentro del FdT, el excandidato presidencial sostuvo que no ve a un “adversario en ningún compañero ni compañera” de la coalición y que el día después de un eventual triunfo electoral se necesita “a todos integrados y comprometidos en esta gran agenda de desarrollo argentino, con la capacidad de hacer acuerdos con otros sectores importantes”. “Mi mejor campaña es la gestión, mostrar todos los días lo que hago: resolver problemas. Hace 20 años me conoce (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y me pusieron a prueba en los momentos más difíciles. ¿Cuándo no demostré un compromiso?”, añadió.

