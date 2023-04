Juan Grabois en C5N: “Cristina Kirchner no va a ser candidata”

El precandidato presidencial Juan Grabois confirmó el domingo que “Cristina Kirchner no va a ser candidata” del Frente de Todos en las elecciones de octubre próximo “porque su espíritu consecuente la hace en general hacer lo que dijo que iba a hacer, salvo que evalúe que no hay otra salida para la Patria y que es lo mejor para el país”.

En diálogo con Debate Abierto, en C5N, el líder del Frente Patria Grande. “Ella se refirió a la situación de la vicepresidenta para las próximas elecciones, tiene argumentos válidos. Ella está proscripta, es un dato de la realidad. Tiene una condena que no está firme pero es una condena de proscripción”, afirmó.

En tanto, Grabois se refirió al “debate interno” en el Frente de Todos. “Yo soy parte del Frente de Todos. Una cosa es negociar y otra caretear. Aníbal Fernández dice que La Cámpora maneja la birome, Máximo (Kirchner) dice que los que dicen que manejan la birome están equivocados. Yo digo que (Sergio) Massa es un mentiroso. Acá hay un debate interno dentro de la coalición”.

Luego, en este sentido, añadió que “nadie sintetiza, salvo Cristina, que hasta nuevo aviso no es candidata. Massa no sintetiza a una parte gigantesca del electorado que no lo va a votar. Scioli tampoco sintetiza. No sintetiza nadie, Cristina podría sintetizar. Hay que ir a las PASO y hacer lo que dijo Máximo el otro día: para no tener dolores de cabeza hay que discutir el programa. Cuando terminen las PASO, se firma un acuerdo”.

Asimismo, el dirigente hizo alusión a las políticas del oficialismo: “Seguimos careteando con la pobreza, ‘que la inseguridad es culpa de los medios de comunicación’. Pindonga, si a la gente la cagan matando”.

Además, hizo alusión al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acuerdos con la Argentina. “Nos seguimos engañando y con políticas de ultraminorías para los sectores progresistas súper ideologizados y encima diciendo que es nacional y popular tener un acuerdo colonial con el FMI, tener un programa de ajuste aberrante como el que tenemos hoy. Si eso es peronismo, la gente no va a votar más al peronismo“, enfatizó.

También analizó la gestión del presidente Alberto Fernández al remarcar que “Alberto no podía ser candidato porque iba a generar una situación de ingobernabilidad e inestabilidad absoluta”.

Y Grabois hasta destacó una cualidad de Javier Milei a pesar de no coincidir en absolutamente nada con él. “Lo que me parece interesante de Milei es que toca temas tabú. Yo mando a mis pibes a la escuela pública así que nadie me va a contar el quilombo que hay ahí. Cinco maestras en el mismo año, se caen los pedazos, los pibes se aburren. Hay que debatir el sistema educativo pero no privatizarlo”, respondió el precandidato presidencial por el Frente Patria Grande sobre la propuesta del referente de La Libertad Avanza de que terminar con la educación pública.

“En general, la casta no manda a los chicos a la escuela pública, entonces no tienen idea de lo que pasa ahí. La educación es la prioridad número uno. Me parece peligroso no debatir, porque sino no va a venir Milei, va a venir Hitler”, concluyó en esta línea.

Por último, opinó sobre cómo se deben llevar a cabo las elecciones: “La que creo más razonable, es que haya primarias arriba, en diputados y senadores unidad, en provincia de Buenos Aires unidad porque Axel Kicillof sí sintetiza el 90% de la coalición. En el medio lista de unidad, que se puede hacer consenso”.