El municipio construye dos nuevos jardines de infantes que se suman a los doce que ya abrió

El Municipio de Almirante Brown informó que junto con el Gobierno Provincial y con la Nación avanza con las obras de construcción de dos nuevos jardines de infantes en las localidades de Malvinas Argentinas y Longchamps, los cuales se sumarán muy pronto a los doce que ya fueron creados e inaugurados desde el año 2015. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown precisaron que las obras del nuevo Jardín de Infantes en Barrio Lindo, localidad de Malvinas Argentinas, actualmente avanzan a todo ritmo en el cruce de las calles Pasteur y Lapacho. Este nuevo espacio contará con cuatro aulas con baños, dependencias administrativas, baños para adultos, cocina, salón de usos múltiples, sala de música y patios, entre otros servicios. El otro establecimiento en obra, en la localidad de Longchamps, se ubica en el cruce de las calles Languenheim y Yapeyú. El mismo es muy esperado por toda la comunidad y cuenta con tres aulas con baño propio, dependencias administrativas, módulos sanitarios, patios y salón de usos múltiples. Cabe destacar que recientemente el Municipio de Almirante Brown inauguró para el comienzo de clases del Ciclo Lectivo 2023 los Jardines de Infantes N°964, de Glew, y el 965, de San José, sumando un total, contando los que están en obra, de 14 nuevos establecimientos de nivel inicial creados y construidos desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, en 2015. Entre ellos, se encuentran la Sala Maternal de Adrogué, para hijos de alumnos y alumnas de Escuela Secundaria N° 14 y CENS N° 452, y los Jardines de Infantes N°955 (Rafael Calzada); el N°956 (Claypole), el N°957 (Claypole), N°958 (Ministro Rivadavia), N°959 (Glew), N°960 (San José) y el N°961 (Ministro Rivadavia), el N°962 (Glew) y el N°963 (Ministro Rivadavia). “Estamos muy contentos porque desde el inicio de nuestra gestión avanzamos muy fuerte con obras para tener una educación pública de calidad. Con ese objetivo, ya creamos 40 nuevas instituciones educativas, entre las que se encuentran 14 nuevos jardines de infantes”, remarcó Mariano Cascallares. Sostuvo, en esta línea, que de ese total “12 ya se inauguraron y se encuentran con niños y niñas en sus aulas”, en tanto que “estamos avanzando a todo ritmo con las obras en los últimos dos, en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas, y en Longchamps, con el objetivo de seguir sumando matrículas para que los niños y niñas puedan comenzar a estudiar”. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani apuntó que “no hace muchos años había en Almirante Brown 81 escuelas primarias y sólo 15 secundarias y hoy, gracias al enorme trabajo junto a Nación y Provincia, tenemos 83 primarias y 80 secundarias, de las cuales dos más se inaugurarán este año”. Finalmente, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, remarcó que “en Almirante Brown la educación pública y las políticas de inclusión son una prioridad” y que “además de las obras de infraestructura para la puesta en valor de todos los establecimientos, en estos años se duplicó la cantidad de escuelas técnicas gracias a la creación de la N°4 de Burzaco, la N°5 de Rafael Calzada y la Escuela Agraria de Glew”.

Both comments and pings are currently closed.