Cuándo cobro AUH ANSES: a quiénes les pagan este lunes 24 de abril

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago de haberes de este mes a todos los beneficiarios. Este lunes 24 de abril cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 8.

Además, los titulares de AUH y Asignación Universal por Embarazo (AUE) accederán a un extra que corresponde al plan 1000 días de ANSES, el Complemento leche. Este es un apoyo alimentario que tiene como objetivo asegurar la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las mujeres durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años. AUH ANSES: calendario de pagos de abril DNI terminados en 0: 12 de abril.

DNI terminados en 1: 13 de abril.

DNI terminados en 2: 14 de abril.

DNI terminados en 3: 17 de abril.

DNI terminados en 4: 18 de abril.

DNI terminados en 5: 19 de abril.

DNI terminados en 6: 20 de abril.

DNI terminados en 7: 21 de abril.

DNI terminados en 8: 24 de abril.

En el marco de la implementación del Plan 1000 días, se estableció un apoyo alimentario para asegurar la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijas e hijos hasta el mes en el que cumplen los 3 años. Los requisitos son: Tener un embarazo de 12 semanas o más .

. Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa SUMAR y no tener obra social (solo para desocupadas o trabajadoras informales).

y no tener (solo para desocupadas o trabajadoras informales). Personas gestantes desocupadas.

Personas trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo).

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares registradas.

Personas inscriptas en Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), Manos a la Obra u otros Programas del Ministerio de Trabajo.

