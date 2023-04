Alberto Fernández recibe en Casa Rosada a Vuong Dinh Hue, presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam

Este lunes, a las 16, el presidente Alberto Fernández recibe al presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Vuong Dinh Hue, informaron fuentes oficiales. Del encuentro participará también el canciller Santiago Cafiero, informó la Presidencia. La llegada de la misión de Vietnam se da en el marco de la celebración de los 50 años del comienzo formal de las relaciones diplomáticas entre Argentina y el país asiático. La comitiva está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Vuong Dinh Hue, quien visita Argentina entre el 23 y el 26 de abril. La delegación se reunirá con el mandatario argentino y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para reforzar y fortalecer la cooperación en temas de agroindustria, ciencia y tecnología, turismo y comunicaciones. La misión se reunirá así mismo con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, firmando en el acto el Acuerdo de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Poder Legislativo de Argentina. También se dirigirá a la ciudad de Rosario para firmar junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, una carta de cooperación entre esa provincia y su par vietnamita de Binh Duong. Vale recordar que Vietnam es el sexto socio comercial de Argentina y un socio clave en la cooperación Sur-Sur con el Sudeste Asiático.

