El dueño de un supermercado chino mató a cuchilladas a un presunto ladrón

Un comerciante de nacionalidad china mató de una puñalada en el pecho a un presunto delincuente que ingresó a robar al supermercado de su propiedad, al que también había asaltado el día anterior, en la localidad bonaerense de Victoria, y por el crimen quedó detenido, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la calle Independencia al 100, en dicha localidad del partido de San Fernando, en la zona norte del conurbano. Voceros policiales informaron que un hombre ingresó al supermercado e intentó cometer un robo, con un hierro en forma de “L” al que ocultaba entre telas, para simular que se trataba de un arma de fuego. Ante esa situación, el dueño del comercio, identificado por la Policía como Weng Chaodi (45), de nacionalidad china, tomo un cuchilló y apuñaló al asaltante en el pecho. Tras ser herido, el sospechoso salió del supermercado y cayó en la vía pública, donde finalmente falleció. Cómo sigue la causa A raíz del hecho fueron convocados al lugar efectivos de la comisaría 2da. de San Fernando, quienes al realizar las primeras actuaciones pudieron determinar que la víctima había cometido un asalto bajo la misma modalidad en el comercio, el día anterior. El dueño del supermercado quedó aprehendido a disposición del fiscal de San Fernando, del área criminal, Sergio Zyldergemejn, informaron fuentes policiales. El fiscal también dispuso la presencia de los peritos de la Policía Científica en la escena del crimen y la participación de los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Fernando.

