Con un plan de forestación histórico, en Brown ya plantaron 5 mil árboles

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, incorporó 250 nuevos árboles para seguir potenciando el histórico Plan de Forestación Municipal que ya posibilitó, desde 2018, la plantación de más de 5.000 especies principalmente nativas en todos los rincones del distrito. Estos nuevos 250 árboles, de las especies jacarandá, guarán, ibirapita, sen de campo y catalpa, serán destinados a seguir construyendo espacios verdes y fortalecer este pulmón verde que representa el distrito en el Conurbano Bonaerense. Desde la Comuna anticiparon que los árboles recibidos se utilizarán para embellecer los barrios con espacios verdes en distintas obras, como por ejemplo en las 14 cuadras que conforman el flamante boulevard de la calle Yapeyú pavimentado recientemente en la localidad de Glew, y también en el boulevard de la avenida Eva Perón, del barrio Don Orione, localidad de San Francisco de Asís, entre otras. “El cuidado del ambiente y potenciar el pulmón verde que significa Almirante Brown para el Conurbano es una de las grandes prioridades que tenemos para avanzar hacia un distrito más sustentable. Por eso seguimos impulsando este plan de forestación gracias al trabajo articulado con Provincia”, remarcó Mariano Cascallares. El intendente interino Juan Fabiani subrayó además que “este importante programa tiene como prioridad enriquecer y embellecer pero también fundamentalmente contribuir al cuidado del ambiente”. De esta manera, la Comuna continúa potenciando el Plan de Forestación Municipal que ya permitió que desde 2018 se plantaran más de 5.000 árboles, en el marco del Programa Brown Verde. En paralelo, se informó además que el Municipio de Almirante Brown prosigue realizando el Censo de Arbolado, el cual posibilitó registrar más de 100.000 árboles e identificar unas 87 especies distintas en las localidades de Adrogué, José Mármol, Rafael Calzada, San José y Burzaco. Actualmente las tareas se realizan en Malvinas Argentinas y se replicará en el resto de las localidades. Esta propuesta es posible gracias a la aplicación “Brown App”, lanzada a fines de 2021 luego de que el Municipio de Almirante Brown firmara un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para avanzar en un censo integral con el fin de recolectar datos cuanti y cualitativos del arbolado urbano local.

