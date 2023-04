Cascallares recorrió nuevas obras de pavimentación junto los vecinos

Mariano Cascallares recorrió la localidad de Claypole donde se están llevando actualmente obras de pavimentación en siete cuadras para mejorar la circulación y vinculación, donde además dialogó con los vecinos y vecinas que celebraron los avances en el barrio. Se trata de seis cuadras de la calle Tripodi entre 2 de Abril y Humberto Primo, y una cuadra de la calle Uruguay, entre Tripodi y French, las cuales se suman a un total de 70 cuadras que la Comuna se encuentra pavimentando actualmente en Rafael Calzada, Burzaco, Malvinas Argentinas y Glew. “Estamos muy contentos recorriendo obras en todas las localidades del distrito. En este caso, la pavimentación de las calles Tripodi y Uruguay, dos mejoras muy esperadas por nuestros vecinos y vecinas”, destacó Cascallares. En esa línea, remarcó que “estuvimos charlando con los vecinos contándoles lo que estamos haciendo en todo el distrito y también recibiendo sus inquietudes y propuestas para avanzar en lo que falta por hacer”. De la visita participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo, y el delegado de Claypole, Damián Aranda.

