Críticas a La Cámpora

Tolosa Paz respaldó la realización de las PASO y Aníbal Fernández apuntó contra La Cámpora

Bajo la consigna “Camino a la Victoria”, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz encabezó un plenario en La Plata horas después del renunciamiento de Alberto Fernández a la reelección y mientras se llevaba adelante el acto del PJ porteño con Máximo Kirchner en el estadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito En el mismo se mostró acompañada de otros tres funcionarios cercanos al Presidente, quienes también tomaron la palabra a lo largo de la jornada. Se trató de el jefe de Gabinete Agustín Rossi, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el canciller Santiago Cafiero. En su discurso, la ex diputada se refirió a las próximas elecciones y defendió a las PASO: “Acá no sobra nadie, ningún compañero, piense como piense. No es tiempo de candidaturas. Es tiempo de escribir reglas de juego. Las primarias abiertas y obligatorias que promovió Néstor Kirchner serán la herramienta necesaria para canalizar las diferencias de nuestra coalición de gobierno. Funcionarán como filtro y solo pasarán los candidatos que saquen los votos suficientes”, señaló. Cafiero, por su parte, habló de “una cadena de desánimo” que habla sobre la derrota del peronismo y llamó a la militancia a romperla. “Una cadena de desánimo que dice que el peronismo está derrotado, que el peronismo este año se tiene que conformar con algunas elecciones locales, pero que no puede ganar las elecciones nacionales, esa cadena de desánimo permanente, lamentablemente muchas veces retumba en los oídos de nuestros compañeros y les termina haciendo bajar los brazos”, señaló el Canciller. Además, Cafiero añadió: “No van a poder aplacarnos esa cadena de desánimo que quieren instalar, la vamos a vencer. Lo que les pedimos a todos los compañeros y compañeras es que a pesar de los ojos de desafinamiento hay en los muertos los desaparecido. ¡Vamos! ¡No nos ha vencido!” Tolosa Paz junto a Agustín Rossi, Santiago Cafiero y Aníbal Fernández Tolosa Paz junto a Agustín Rossi, Santiago Cafiero y Aníbal Fernández Críticas a La Cámpora Mientras Máximo Kirchner encabezaba este sábado el plenario del PJ porteño realizado para volver a pedirle a Cristina Kirchner se presente como candidata en las próximas elecciones, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández criticó duramente a La Cámpora —liderada por el legislador— y la calificó de “soberbia”. Fue en la capital bonaerense donde el Aníbal Fernández también volvió a agitar la interna oficialista y lamentó que la Vicepresidenta “apañe” a la agrupación que el dirigente ya cuestionó en reiteradas oportunidades. “Venimos de trabajar fuertemente al lado de un presidente que eligieron los peronistas y que nosotros seguimos confiando en él. Los caminos no son fáciles, siempre están llenos de algún complejo que nos ponen trabas para poder hacer las cosas cómo corresponden. Entonces ahora es cuando más necesitamos dar pelea y decir las cosas como son”, dijo al comienzo de su discurso en el que aprovechó para reiterar su apoyo a Alberto Fernández . Te puede interesar: El mensaje de Cristina Kirchner en Santiago del Estero que reprodujo Eduardo de Pedro Entonces, en un tono fiel a su estilo, el ministro de Seguridad de la Nación señaló: “No hay que aceptar mansamente esa soberbia de La Cámpora, no hay que aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada. No son vanguardia y no son iluminados”. Fue en esta línea que el funcionario admitió sentirse dolido por la postura que toma Cristina Kirchner frente al accionar y las declaraciones que se realizan desde la agrupación, la cual que siempre se mostró crítica para con la gestión del flamante jefe de Estado. “Para los que venimos trabajando hace años, ellos (La Cámpora) gozan del apañar de Cristina, nos duele mucho pero no bajamos los brazos”, enfatizó el ministro. Asimismo, en un contexto enmarcado por la decisión del Presidente de bajarse de la reelección y la incertidumbre sobre quiénes serán los candidatos del Frente de Todos, Aníbal Fernández se diferenció de los que quieren “sacar ventaja”. Aníbal Fernández reiteró su apoyo a Alberto, tras su decisión de no presentarse en las elecciones de este año (Archivo) Aníbal Fernández reiteró su apoyo a Alberto, tras su decisión de no presentarse en las elecciones de este año (Archivo) “Esta situación nos pone a trabajar fuertemente contra aquellos que sacan ventaja. Cuando dijimos que tenía que haber PASO porque la ley lo indica, lo que estamos diciendo es que es clara como se viene la discusión. Elegimos, presentamos los candidatos, sacamos los votos que tengamos que sacar y veamos a quien le toca fobernar a la próxima. No aceptamos otra forma que no sea esta. Y allí estaremos todos convencidos”, subrayó. Hacia el final de su discurso, arengó a la militancia presente en el plenario: “Fuerza. Fuerza porque no nos pueden vencer los que solamente se manejan por la ventaja. Que el peronismo se fortalezca y sea cada vez más expresivo”, cerró.

