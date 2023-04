La SUBE vuelve a venderse en los kioscos: a partir de cuándo

Los usuarios de SUBE podrán volver a comprar la tarjeta en los kioscos a partir de fines de abril. Esta medida llegará días antes que comiencen a regir los nuevos aumentos en el pasaje de subte, tren y colectivo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, estipulados para el 1° de mayo. Pero, para poder facilitar el acceso a los millones de usuarios que utilizan el transporte público todos los días, el ministerio de Transporte también estableció que la tarjeta se pueda adquirir en algunos kioscos del país. Ante esta medida, después de la falta de plástico para poder fabricarla, en un principio a partir del 18 de abril iban a estar disponibles a nivel nacional. Pero, ante el retraso, ahora se estima que se podrán conseguir a fines de abril. Cómo obtener el 55% de descuento en la SUBE Ingresar a www.anses.gob.ar, sección mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Luego, en el menú, se debe elegir Programas y beneficios, opción Generar PIN SUBE. En ese momento, el sistema genera un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar para, posteriormente, activar el beneficio en una terminal automática o con la app Carga SUBE si el teléfono está habilitado para hacerlo.

Esta gestión también se lleva a cabo en una oficina de ANSES, sin turno, o en un Centro de Atención SUBE. Dónde comprar la tarjeta SUBE Estaciones de trenes La forma más directa es ir presencialmente a los puntos de venta ubicados en estaciones de trenes. Están en:

Línea Belgrano Sur: Dr. Sáenz, Tapiales, Laferrere y González Catán.

Línea Roca: Plaza Constitución, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Lanús, Lomas de Zamora, Temperley, Monte Grande, Glew, Ezeiza, Alejandro Korn, La Plata, Quilmes y Berazategui.

Línea San Martín: Retiro, El Palomar, Caseros, San Miguel, José C. Paz y Pilar.

Línea Sarmiento: Once.

Línea Mitre: Retiro. Centros de Atención SUBE También, en CABA hay distintos lugares a donde ir para obtenerla. El listado incluye las siguientes ubicaciones: Ciudad de Buenos Aires • Av. Roca 5252,

Villa Soldati • Timoteo Gordillo 2212,

Mataderos • Carlos Calvo 3307,

Boedo • Moreno 2301- Shopping Spinetto 1°piso,

Balvanera • Vicente López 2050 3° piso,

Recoleta • Patricias Argentinas 277,

Caballito • Av. Beiró 4680,

Villa Devoto • Hall Central Estación Mitre,

Retiro • Brasil 1128 (Subsuelo),

Constitución ALMIRANTE BROWN • Salta 1915.

San José • Gral. Güemes y Pte. Perón.

Rafael Calzada • 25 de Mayo Esquina Quiroga.

Ministro Rivadavia • Bynon 3100.

Both comments and pings are currently closed.