22 de Abril Día Mundial de la Tierra: ¿qué acciones podemos tomar para cuidar nuestra “Casa Común”?

Como cada 22 de abril hoy se celebra el Dia Mundial de la Tierra, este año el lema es “Invertir en nuestro planeta”, buscando que este año sea el mejor Día de la Tierra de todos los tiempos. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos, por eso esta fecha sirve para recordar que la Tierra es nuestro hogar y debemos cuidarlo para conservar sus recursos naturales para las futuras generaciones. Sucede que los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. El último informe de la ONU sobre cambio climático a pesar de arrojar datos de como empeora la situación ambiental, nos demuestra que existen opciones viables y eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático, pero es necesario ponerlas en marcha ya. Para abordar el cambio climático, es necesario adoptar medidas de mitigación y adaptación en todos los sectores de la sociedad. Esto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables, mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de carne y promover la movilidad sostenible, entre otras acciones. Además del cambio climático, la degradación de la biodiversidad es otro problema ambiental importante. La actividad humana está causando la pérdida de hábitats naturales y la extinción de especies, lo que tiene consecuencias graves para el funcionamiento de los ecosistemas y para la seguridad alimentaria y la salud humana. Que podemos hacer nosotros para cuidar el planeta? Te proponemos varios consejos sencillos y acciones para cuidar el planeta tierra en casa y transmitir valores a quienes te rodean. Cultiva tus propios alimentos Los productos ecológicos generan menos contaminación ambiental ya que no se utilizan fertilizantes. Te recomendamos realizar un huerto en casa, de esta manera disfrutarás alimentos frescos y llenos de nutrientes. Planta árboles Los árboles son esenciales para el mundo, producen oxígeno, reducen el dióxido de carbono, absorben gases contaminantes, regulan la temperatura, entre otros beneficios. Así que ya sabes, planta un árbol y contribuye al cuidado del medio ambiente. Ahorrar agua El agua es un recurso imprescindible y escaso que debemos usar con responsabilidad. Cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, bañarte en 5 minutos, juntar el agua de la regadera mientras te bañas, son pequeñas acciones que ayudan a ahorrarla. Separa la basura Es importante separar los residuos en distintos botes: orgánica, vidrio, cartón, plásticos y desechos tóxicos. Por tu salud, cuida tu entorno. Reutiliza todo lo que puedas Dale segunda vida a tus objetos antes de desecharlos con el fin de ahorrar dinero y evitar comprar todo nuevo. Puede ser tu ropa, juguetes o algún utensilio del hogar. Conecta con la naturaleza La naturaleza te protege, te sana, te alimenta y te da todo lo que necesitas para vivir y tener bienestar, cuidarla, valorarla y apreciarla es tarea de todas y todos. Desconecta el cargador de tu celular cuando no lo estés utilizando Esta acción puede hacer una gran diferencia a la hora de ahorrar energía. También aumentarás su vida útil. ¿Desde cuando se celebra el Día de la Tierra? El Día de la Tierra se celebra todos los 22 de abril desde 1970. La causa de esta celebración surge cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson propuso una jornada para concientizar a la población sobre los problemas ambientales que enfrentaba el planeta. Desde entonces, la fecha ha adquirido cada vez más relevancia, convirtiéndose en un llamado global a la acción en defensa del medio ambiente. En 2009, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que el planeta y sus ecosistemas son nuestro hogar común, y expresando su convicción de que es necesario promover la armonía con la naturaleza, en pos de un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y futuras. Gustavo Sanabria

