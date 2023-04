Llega una nueva edición del “Museo de los cuentos infantiles” a la biblioteca

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 22 y domingo 23 de abril una nueva edición de “El museo de los cuentos infantiles” en la Biblioteca Popular Municipal “Esteban Adrogué”, con entrada libre y gratuita. Esta iniciativa pensada para los más chicos se realizará en el establecimiento ubicado en La Rosa N°974, desde las 15 horas, y contará con exposición de objetos característicos de distintos cuentos, narraciones y también espectáculos a cargo de la agrupación “Cabeza de Alfajor”. De esta manera, por segundo año consecutivo, la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué vuelve a convertirse en un museo de cuentos, con el fin de festejar el Mes del Libro Infantil, en el marco de una actividad en la que los personajes más famosos saldrán de los libros para disfrutar en vivo de una muestra de objetos representativos y narraciones. Este año, junto a los stands con los protagonistas de cuentos clásicos como Caperucita Roja, Pinocho, Cenicienta, Aladdin o Alicia en el País de las Maravillas, habrá nuevas atracciones. Entre ellos, un sector dedicado a “El Principito”, un espacio para los amantes del terror, los relatos de “Las mil y una noches”, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y a los del monte chaqueño de Gustavo Roldán. “Invitamos a todos y todas a participar de esta actividad tan linda en la que primero comenzamos con clásicos de la literatura para luego ir incorporando autores argentinos, como por ejemplo Horacio Quiroga y Horacio Roldán. Todos los objetos que se presentarán en las obras fueron realizados por el personal de la Biblioteca, así que es un orgullo enorme en todos los aspectos”, expresó la directora de la Biblioteca, Graciela Vega. Finalmente, Mariano Cascallares remarcó que “esta iniciativa tan linda, con entrada libre y gratuita, es muy interesante porque invita a los más chicos a interiorizarse en la literatura y también a disfrutar de representaciones teatrales que dan vida a los distintos cuentos”.

