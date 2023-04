Llega a Brown una nueva edición de la muestra “Custom & Street Art”

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, llevará adelante este sábado 22 y domingo 23 de abril, una nueva edición de “La Muestra: Custom & Street Art”, una iniciativa que incluye exposiciones customizadas, stands de tattoo e intervenciones artísticas en vivo. La actividad se realizará durante los dos días en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224, con entrada libre y gratuita, desde las 13 y hasta las 20 horas. Durante la muestra, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de la exhibición de autos y motos customizados, stands temáticos, flash tattoo, desfile de Pin Up, demostración de barberos y bandas y DJ’s en vivo. En este sentido, entre las bandas que participarán, se encuentran Rose Gun (Tributo a los Guns and Roses), RJ Gauna, Toro y Los Revival, quienes dirán presente el sábado; mientras que el domingo harán lo propio Bad Luck (tributo a Social Distortion), Marcos Ferragut y los Motherfucker, Los Madrugada, La Rosetta y Los Bafles. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de estas jornadas artísticas con propuestas para todas las edades”, destacó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que se trata de actividades “libres y gratuitas que incluyen stands, intervenciones artísticas y shows en vivo”.

