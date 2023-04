Avanza la renovación integral de ruta 4 con nuevas colectoras y dársenas para colectivos

El Municipio de Almirante Brown informó que continúan las obras para la renovación completa de la Ruta 4 (Monteverde) abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros, las cuales incluyen la construcción de dársenas de colectivos y colectoras para agilizar el caudal de tránsito. Esta megaobra consiste en la repavimentación total desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con Quilmes, hasta la avenida Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, atravesando un total de cinco localidades brownianas. Las nuevas colectoras se construyen a partir de la intersección con Hipólito Yrigoyen hasta Moyano, con el objetivo de generar una vía rápida central para agilizar el tránsito vehicular. Además, con la misma premisa se adecuará el puente ubicado sobre la vía a la altura de Longchamps y Burzaco. Desde la Comuna browniana informaron que las mejoras, que ya se están ejecutando en forma articulada con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, incluirán también la renovación completa del Puente de Claypole, la instalación de luces con tecnología LED, semaforización y señalización horizontal y vertical. “Seguimos avanzando con obras estructurales en Almirante Brown como es la renovación integral de Ruta 4, una arteria trascendental que conecta gran parte de nuestros barrios y traspasa cinco localidades brownianas”, subrayó Mariano Cascallares, quien destacó el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires. En esa línea, el intendente interino Juan Fabiani, remarcó la articulación y el apoyo del Gobierno Nacional y Provincial para la concreción de numerosas obras históricas en todos los rincones de Almirante Brown. Finalmente, cabe destacar que dichos trabajos forman parte de un megaproyecto que incluye el Viaducto de 1.206 metros de largo que se está construyendo en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación sobre Ruta 4, a la altura de la denominada Rotonda “Los Pinos” de Burzaco.

