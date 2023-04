Alberto Fernández confirmó que no irá por la reelección

A horas de celebrarse la reunión del Consejo del PJ, el presidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para anunciar que no será precandidato presidencial en los próximos comicios. A través de un video que tituló “Mi decisión”, el Jefe de Estado afirmó que el 10 de diciembre entregará “la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular” y dijo que trabajará “fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando”. El mensaje fue difundido “en las vísperas de cumplir 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al poder” que se recordará el próximo 25 de mayo. El Presidente admitió hoy que “no logramos todo lo que nos propusimos” en su gestión de Gobierno pero destacó que no adoptó “una sola medida en contra de nuestro pueblo”. “El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a problemas de Argentina”, señaló el Jefe de Estado. El presidente Alberto Fernández dijo hoy que el Frente de Todos “necesita generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”. “Creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos representen. Como presidente del Partido Justicialista voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados puedan hacerlo”, dijo. Alberto Fernández encabeza reunió del PJ Tras anunciar que no será candidato en las próximas elecciones, el presidente Alberto Fernández encabezará este viernes la reunión del Consejo del Partido Justicialista (PJ). La reunión se desarrollará desde las 17 en la histórica sede de Matheu al 100 bajo “modalidad mixta”, dado que de los más de 70 dirigentes que participarán del encuentro algunos estarán de manera virtual y otros presencial.

