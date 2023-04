Registra un %80 de avance la obra del viaducto de Ruta 4 y rotonda Los Pinos

Mariano Cascallares informó que la obra del Viaducto de Ruta 4 y la Rotonda Los Pinos registra un “avance del 80 por ciento” y remarcó que, en paralelo, los trabajos de renovación integral en el Camino de Cintura o avenida Monteverde “se llevan adelante a todo ritmo conjuntamente con la Provincia de Buenos Aires mejorando la transitabilidad en toda la región”. Cascallares realizó estas declaraciones durante una reunión de trabajo que encabezó junto al intendente interino Juan Fabiani y a secretarios de distintas áreas municipales en el obrador ubicado en la intersección de las calles 6 de Febrero y Junín, en la localidad de Burzaco. Actualmente los trabajos en el Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos se concentran en terminar los movimientos en la mencionada rotonda para que pueda ser habilitada en las próximas semanas, además del soterrado de los cables de luz, agua y telefonía. Ya se completó el 80 por ciento de dicha obra. También se están colocando las columnas de iluminación con luminarias de tecnología LED en toda la traza, antes de comenzar con la excavación del viaducto, al tiempo que se definió el proyecto paisajístico que acompañará la obra. “Estamos muy contentos finalizando una reunión muy importante, acá en la obra de la Ruta 4, la cual encaramos tanto con Vialidad Nacional como con Vialidad Provincial. Por un lado con el Viaducto, en el cruce de la Ruta 4 con la avenida Hipólito Yrigoyen, una mejora central que viene a resolver la problemática del tránsito y del transporte para nuestro Parque Industrial y para Almirante Brown en particular, pero para toda la región en general”, sostuvo Cascallares. En esa línea, completó: “Se trata de un avance que se complementa además con la puesta en valor de toda la Ruta 4, que incluye 480 nuevas luminarias en todo el trayecto, más de 50 nuevas paradas de colectivo y que va a tener un beneficio directo para muchísimos barrios de nuestros distritos”. De la reunión participó el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, y los arquitectos de la empresa constructora a cargo de las obras. Dos frentes en obra Cabe mencionar que esta mejora integral se realiza, por un lado, con la creación del Viaducto con una longitud de 1.206 metros en la denominada rotonda “Los Pinos”, el cual se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, además de las correspondientes colectoras, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. Este avance permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando por completo la circulación en una zona de fuerte congestión vehicular. Por otra parte, se lleva delante de forma simultánea la repavimentación integral de Ruta 4, desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con el partido vecino de Quilmes, hasta la avenida Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros. Las mejoras incluyen también la readecuación de todo el sistema hídrico para prevenir anegamientos e inundaciones, la construcción de dársenas de hormigón para las paradas de los colectivos, lo que brindará mayor seguridad vial y mejorará la circulación y la mejora integral del Puente de Claypole con una puesta en valor de su estructura vial.

