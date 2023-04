Cascallares entregó mobiliario, libros y materiales a sedes del plan FinEs y Centros de Alfabetización

En un acto que encabezó Mariano Cascallares, el Municipio de Almirante Brown hizo entrega de mobiliario, libros y diversos materiales a un centenar de sedes del plan FinEs, para la conclusión de estudios, así como también a Centros de Alfabetización de nuestro distrito. En la oportunidad, Mariano Cascallares sostuvo que desde el inicio de la actual gestión municipal “siempre ha sido una alegría poder participar y articular con estos espacios dedicados a la educación popular y a la formación de nuestros vecinos”. Cascallares puso de relieve el “esfuerzo y compromiso de dichas entidades con el apoyo de un Estado Presente en cada uno de los barrios atendiendo las necesidades educativas” y agregó: “Seguimos trabajando y articulando con los distintos actores de estos programas educativos que, hoy podemos decir, son un ciclo para que se puedan terminar los estudios hoy con una universidad nacional en nuestro querido distrito”, se emocionó. La entrega tuvo lugar en la Sala Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura en la localidad de Adrogué. Fue encabezada por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria del área, Paula Falcón; la coordinadora de Inclusión y Educación Popular, Alejandra Villalba; la jefa distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión; el referente técnico regional del plan Fines, Mario Salvatierra; el referente y el coordinar distrital de dicho plan, Jorge Areán y Pablo Garbarino, respectivamente. El secretario Pianciola dio la bienvenida a los representantes de las distintas entidades que son sedes de los planes educativos manifestando que “es un verdadero orgullo para nuestro municipio que tantas instituciones, a lo largo de una década, hayan volcado sus esfuerzos en apoyo a la educación popular”. También la inspectora María Inés Centurión resaltó el aporte y la profunda labor de las instituciones barriales desde hace ya 10 años, para que, en articulación de los distintos estamentos del Estado, se pudiera desarrollar tanto el plan Fines como el programa de alfabetización, para que todos tengan las mismas posibilidades educativas”. Coincidió en ello el referente técnico regional del plan Fines. En tal sentido, Mario Salvatierra, sostuvo que “hubiese sido harto difícil poder implementar los planes de educación popular sin el decidido apoyo de las instituciones”. Seguidamente, se procedió a la entrega simbólica de los distintos materiales a las responsables de la Asociación Civil Siglo XXI, Redolinda Posse; de la Sociedad de Fomento Juan Glew, Adela Orellana; la asociación Mundo Feliz de Don Orione, Dora Verón; del Centro Cultural Los Angelitos, Mónica Sánchez y la Asociación Civil Lamadrid, Nélida Ochoa; para luego completarse la distribución de los elementos al resto de las instituciones barriales sedes del plan Fines y de programas de alfabetización.

