Sigue el paro de colectivos de la empresa Metropol

Este jueves, y luego de varias jornadas, será otro día con serias complicaciones para viajar en los colectivos de Metropol. La empresa de transporte es una de las más importantes que circula por el conurbano bonaerense y que es utilizada por miles de pasajeros diariamente, ha ratificado que este jueves sigue con el paro en 23 de sus líneas. Todo se debe a un reclamo por los subsidios. La medida, que ya lleva varios días, afecta a las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670. Mediante un comnunicado, los directivos de la empresa afirmaron que llegaron a esta situación debido a los “reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación en cuanto a sus obligaciones, sus deudas y los fallos judiciales”. Según Metropol, la situación se suma a la problemática que sufren todos los operadores del AMBA, “debido a la deuda impaga de subsidios por más de 24.000 millones de pesos a la fecha”, junto al atraso por el impacto de la inflación 2023. Además, en la nota se deja constancia que esta “no es una acción empresarial deliberada”, sino que se debe a los “incumplimientos de las autoridades reguladoras”. “Lo directivos de la empresa presentaron personalmente un nuevo pedido de audiencia al Ministro de Transporte de la Nación, Dr. Diego Giuliano, para expresarle nuestras profunda preocupación por la situación y para solicitarle el cumplimiento de las medidas dictadas por la justicia, que permitan contar con los recursos para reiniciar las operaciones“, concluye la nota.

