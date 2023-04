Tarjeta Alimentar: ¿cuándo se cobra con el aumento del 35%?

El martes 2 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación activará el primer calendario de cobro con aumento del 35% de la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar) para las que sean titulares de la Pensión no Contributiva (Pnc) ANSES por madre de siete hijos o más. “Junto al presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, hemos tomado la decisión de hacer un aumento de la Prestación de la Tarjeta Alimentar en un 35% el monto que se destina mensualmente a las madres con niños de 0 a 14 años”, informó Victoria Tolosa Paz, la titular de la cartera de Desarrollo Social. La medida alcanza a 2.458.238 titulares y tiene un impacto en 4.000.0000 de niños, niñas y adolescentes. “Con hambre no hay libertad ni desarrollo posibles. Gobernar es generar igualdad”, remarcó el presidente. Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz antes de anunciar el aumento en la Tarjeta Alimentar. Foto: Ministerio de Desarrollo Social El aumento de la Tarjeta Alimentar A partir de mayo del 2023, los números de la Prestación Alimentar subirán un 35%: Familias con un hijo o hija de entre 0 a 14 años: en abril $12.500, en mayo $17.000

Familias con dos hijos o hijas de entre 0 a 14 años: en abril $19.000, en mayo $26.000

Familias con tres hijos o hijas y más: en abil $25.000, en mayo $34.000 Calendario de cobro de mayo 2023 Las titulares de Pensiones no Contributivas (PnC) ANSES por madre de siete hijos o más, beneficiarias de la Prestación Alimentar, cobrarán el nuevo monto a partir del martes 2 y según cómo termine el DNI. DNI terminados en 0 y 1: martes 2 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 3 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 4 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 5 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 8 de mayo Las beneficiarias de la AUH ANSES cobrarán desde el martes 9 y según cómo termine el DNI. DNI terminados en 0: martes 9 de mayo.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo.

DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo.

DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo.

DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: martes 16 de mayo.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo.

DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo.

DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo.

