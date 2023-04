Avanzan a todo ritmo las obras de infraestructura en el Hospital Lucio Melendez

El Municipio de Almirante Brown junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con las obras de infraestructura en el Hospital Lucio Meléndez para potenciar la Clínica Médica y los Servicios Auxiliares, además de la incorporación de nuevas camas de internación. Actualmente los trabajos se concentran en la remodelación del pabellón de Clínica Médica y también con la puesta en valor de diferentes sectores del hospital como el frente, los pasillos y el ingreso principal. Además, con el objetivo de potenciar el servicio de salud para los vecinos y vecinas de Almirante Brown, se incorporarán doce camas nuevas para internación. Mariano Cascallares remarcó que “gracias a la articulación con Provincia se lleva adelante esta histórica obra de remodelación y refacción en el querido Hospital Lucio Meléndez para que siga potenciando sus servicios a la comunidad”. “El Estado provincial invierte para modernizar con obras de infraestructura y nuevo equipamiento a los hospitales públicos. Son obras que transforman, que ya se quedan para siempre. Esta inversión potencia la capacidad de atención y garantiza el derecho a la salud y a un futuro mejor para todos y todas las bonaerenses”, destacó el Ministro de Salud Nicolás Kreplak. Finalmente, el intendente interino Juan Fabiani, subrayó que “las obras incluirán también la refacción de los servicios de cloaca, agua fría y caliente, provisión de artefactos eléctricos y la conexión correspondiente a las redes existentes, junto con la provisión de los insumos, gases medicinales, artefactos y equipamientos necesarios para seguir potenciando los servicios vinculados a la atención de la salud”. Desde el Ministerio de Salud provincial adelantaron que otras obras previstas y a iniciarse en el hospital son la refacción de las salas de mamografía y tomografía que, además, serán equipadas con tecnología de última generación, además de la puesta a punto de los servicios de pediatría, neonatología y quirófanos.

Both comments and pings are currently closed.