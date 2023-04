Provincia acordó con la UTA acelerar la implementación de las cámaras de seguridad en colectivos

Tras ser agredido la mañana del lunes en una manifestación de colectiveros reclamando por la muerte de uno de sus compañeros, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni dio una conferencia de prensa para explicar qué decisión resolvieron tomar ante la situación de inseguridad durante una reunión con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el secretario de Transporte, Jorge D’Onofrio y el presidente de la UTA, Roberto Fernández. Desde las 00 de este martes, la UTA levantó el paro en todas las líneas, a excepción de la 620 y la 328. “Estoy acá como estuve hoy a la mañana en el puente porque estamos dispuestos a dejar la vida para resolver los problemas de los bonaerenses. No le escapamos a los problemas porque tenemos la responsabilidad hasta el último segundo de dejar la vida por los bonaerenses. En eso no me arrepiento en nada de lo que pasó esta mañana”, aseguró el ministro de Seguridad. Además, consideró que desde el momento que llegó a su cargo, “la provincia de Buenos Aires está en una emergencia de seguridad“. Señaló en ese sentido que uno de los problemas más graves que atraviesan es “en materia de personal. No se puede subsanar comprando o pidiendo prestado policías”, expresó. “Más allá de los esfuerzos que hacemos, necesitamos que todos aquellos que sean de la construcción diaria de la seguridad se comprometa“. Sobre las agresiones que sufrió esta mañana, Berni sostuvo: “Yo no tomo las cosas personales. Entiendo que cuando a uno le matan un compañero siente bronca e indignación”. “En este momento, además de acompañar a la familia del chofer asesinado a sangre fría, nuestra primera preocupación es detener a esos delincuentes que estaban sueltos en la calle armados”, dijo Berni. En cuanto a la reunión con Kicillof, aseguró que “el gobernador hizo mucho hincapié en que se haga cumplir a las empresas” la medida de implementar cámaras de seguridad en los colectivos. Medidas contra la inseguridad en Buenos Aires Luego de reunirse con el ministro de Seguridad bonaerense y junto al presidente de UTA, Jorge D’Onofrio, secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires expresó en primer lugar ante la prensa su “solidaridad con la familia y con los compañeros del chofer asesinado”. Por otro lado, contó que durante la reunión, acordaron poner en marcha de inmediato la mejora de la seguridad en el transporte público: “Nos hemos comprometido a hacer una comisión de seguimiento para poner en marcha la gran mayoría de las cámaras. La idea es que muy pronto tengamos funcionamiento desde el centro de monitoreo con inteligencia artificial y toda la tecnología que podamos disponer”. “Tenemos que seguir trabajando para mejorar la seguridad. Estoy seguro de que las empresas van a ayudar para lograrlo”, concluyó. El comunicado de la Unión Tranviarios Automotor por la muerte de Daniel Barrientos. Unión Tranviarios Automotor La UTA exigió soluciones inmediatas A través de un comunicado, la Unión Tranviarios Automotor expresó el dolor por la muerte de Barrientos y exigieron por la seguridad de los trabajadores del sector. “Una vez más, el hilo se cortó por lo más delgado, el trabajador y a un compañero, le costó la vida a Daniel Barrientos. Decimos basta que los conflictos políticos inconducentes y a la falta de coordinación entre jurisdicciones nos cuente vidas”. señalaron. Además, la gremial conducida por Roberto Fernández dejó en claro que no importa “de qué color sea el uniforme de quien nos cuida, la responsabilidad de la Seguridad es del estado como tal sin distinción de si es Nacional, Provincial, Autónomo, Municipal. El termómetro social no da para más, exigimos se nos cuide”. A continuación, pidieron terminar con “cualquier intento burocrático que intente dilatar una solución” y expresaron que “la única mesa a la que nos sentaremos es a la mesa de las soluciones”. Respecto a la colocación de cámaras, exigieron que sea de forma “inmediata” mientras que solicitaron la implementación de cabinas blindadas”. Al mismo tiempo, se preguntaron: “¿Cuántos trabajadores asesinados por delincuentes necesitan las autoridades para actuar? Ministros de Seguridad de todos los niveles, trabajen y cuiden a los trabajadores, la sociedad no tolera un hecho de inseguridad más. Hagan su trabajo, queremos vivir en paz, estamos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas, pero entendemos el dolor de la pérdida de un compañero, o un amigo, o un conductor que hacía un servicio que nadie quería hacer, para que la gente de un barrio pudiera salir a trabajar”. Desde la UTA confirmaron a Ámbito el levantamiento de la medida en la mayor parte de las líneas que este lunes adhirieron al paro en el conurbano bonaerense, mientras que los internos de la 620 y 328 continuarán con la acción gremial.

Both comments and pings are currently closed.