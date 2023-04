El municipio abrió la inscripción a los cursos de Formación para el Trabajo

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la preinscripción online a los Cursos de Formación para el Trabajo en Economía del Conocimiento, con el objetivo de seguir brindando herramientas y capacitaciones a los vecinos y vecinas del distrito. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional indicaron que las inscripciones se realizan de forma online a través del siguiente link https://linktr.ee/ formacionparaeltrabajobrown, donde se puede elegir el curso y recibir mayor información de los mismos. En este sentido, entre las capacitaciones disponibles se encuentran Inclusión Digital I, Inclusión Digital II, Marketing Digital y Comercialización Electrónica, Introducción a la Programación, Big Data y Análisis de Datos y, finalmente, Programación de Aplicaciones Web. Los cursos, que son gratuitos pero con vacantes limitadas, se realizarán a partir de abril en el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva de Burzaco, ubicado en Junín, esquina Tomás Guido. Los únicos requisitos de inscripción es cumplir con la edad requerida: mayor de 18 o 25 años, dependiendo el nivel de la capacitación. Una vez que se realiza la pre-inscripción, los interesados e interesadas recibirán un mail con información para continuar el trámite, vinculado a la entrega de documentación presencial en el CEFIP de Burzaco. “Seguimos sumando cursos para que nuestros vecinos y vecinas se formen, en este caso con capacitaciones vinculadas a la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías y el entorno digital”, remarcó Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino Juan Fabiani subrayó el “gran trabajo articulado con el Gobierno Nacional para seguir sumando herramientas y oportunidades que permitan potenciar la formación y mejorar la situación laboral de los brownianos y brownianas”. Los cursos Entre los Cursos de Formación para el Trabajo en Economía del Conocimiento se encuentran Inclusión Digital, que se llevará adelante los viernes de 10 a 12 o de 13 a 15 horas; Inclusión Digital II, los lunes de 10 a 12 o de 15 a 17; y de Marketing Digital y Comercialización Electrónica, los lunes de 15 a 17. También Introducción a la Programación, los martes de 10 a 12; Programación de Aplicaciones Web, los martes de 13 a 15; y Big Data y Análisis de Datos, los miércoles de 10 a 12 horas. Todas las capacitaciones, que comienzan en abril, cuentan además con una hora virtual asincrónica como parte de la cursada. Finalmente, desde la Comuna informaron que los cupos son limitados, 30 personas por curso, y que las vacantes se van ocupando a medida que se confirman las inscripciones.

Both comments and pings are currently closed.