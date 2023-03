Tarifa Social: paso a paso, cómo conseguir 55% de descuento en el transporte público

Ahora, los titulares de las prestaciones que da la ANSeS pueden acceder a un 55% de bonificación en la Tarifa Social Federal de Transporte a través de la tarjeta SUBE. ¿Cómo hacer? Para realizar la activación del descuento, la persona interesada debe ingresar a www.anses.gob.ar, sección mi ANSeS, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, en el menú, debe elegir Programas y beneficios, opción “Generar PIN SUBE”; en ese momento, el sistema genera un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar. Como paso siguiente, hay que activar el beneficio en una terminal automática o con la app Carga SUBE, si el teléfono está habilitado para hacerlo. Esta gestión también se lleva a cabo en una oficina de ANSeS, sin turno, o en un Centro de Atención SUBE, recordó el organismo, en un comunicado. Colectivos en Buenos Aires. Foto: NA. A quiénes alcanza el beneficio El beneficio corresponde a titulares de jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hija e Hijo y Asignación por Embarazo, Becas Progresar, Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, Personal de casas particulares, Monotributo Social, Prestación por Desempleo, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensiones No Contributivas por Invalidez, Madres de siete hijos y Programas del Ministerio de Trabajo.

