La Vicepresidenta será homenajeada en la Universidad Nacional de Río Negro

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá este viernes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) por sus contribuciones al “progreso social, científico y cultural de la Nación”, durante un acto en el cual dará unas disertación sobre asuntos de política y economía. Así lo anunció la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde escribió: “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Rio Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.l De acuerdo con la información que compartió la dirigente política, la conferencia se realizará el próximo viernes 10 de marzo, desde las 18, en la Sede Viedma de la UNRN.

