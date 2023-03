Operativos de saturación de gendarmeria y la policía bonaerense en localidades de Brown

La Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana del Municipio de Almirante Brown informó que en las últimas jornadas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales vienen efectuando Operativos de Saturación en diferentes puntos de los barrios y las localidades, en el marco de acciones que apuntan a prevenir delitos y brindar mayor seguridad a las vecinas y los vecinos. Estas acciones preventivas son ejecutadas por personal de la Gendarmería Nacional y por integrantes de un grupo especial de la Policía Bonaerense: la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) una fuerza que se caracteriza por ser de acción rápida en el territorio. Las acciones preventivas se complementan con la participación de la totalidad de los grupos de la Policía Bonaerense que brindan servicio en nuestra región. Los mencionados Operativos de Saturación de Seguridad, que se realizan principalmente en horario nocturno y en forma sorpresiva, abarcaron por el momento a diferentes puntos de las localidades de José Mármol y de Adrogué, pero está previsto que se continúen extendiendo a otras localidades de nuestro distrito. En cada operativo se realizan controles vehiculares con retenes y se destaca la presencia de personal policial y gendarmes de a pie, en móviles y también motociclistas listos para la interceptación de sospechosos. “Trabajando en forma articulada con la Nación y la Provincia de Buenos Aires continuamos sumando acciones y herramientas para cuidar a nuestras vecinas y vecinos”, indicó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani ponderó los operativos preventivos que se desarrollan por la noche. En ese punto Mariano Cascallares enumeró la instalación de 1600 cámaras de monitoreo en nuestro distrito, la instalación de Paradas Seguras en las localidades y en los barrios, las Alarmas Comunitarias Municipales que se continúan colocando, los Tótems en los espacios públicos, la app Alerta Brown y la presentación de la nueva flota de autos y camionetas cero kilómetro en diciembre pasado y que ya realizan tareas de patrullaje en la calle.

