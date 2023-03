El municipio pone en valor el puente de Claypole con trabajos de pintura, limpieza y embellecimiento

El Municipio de Almirante Brown informó que está poniendo en valor el Puente de Claypole para lo cual viene desarrollando una serie de tareas que incluyen el embellecimiento, la limpieza integral y la pintura del complejo vial. En ese sentido, se destacan los murales que se pintan en los muros externos del puente que mejoran la visual no sólo de los automovilistas sino también de los vecinos y las vecinas que residen allí o que transitan por la zona. Antes de la pandemia ya se habían intervenido artísticamente las columnas del Puente de Claypole recreando escenas del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra durante el inolvidable Mundial de México ’86. En tanto, periódicamente se realizan trabajos de limpieza y de mantenimiento en el complejo vial; pero ahora se le sumaron los murales del Instituto de las Culturas además de un trabajo de limpieza y puesta en valor a cargo de la Delegación de Claypole y de las cuadrillas trabajadoras y trabajadores del Municipio. Mariano Cascallares destacó además que en el marco de la articulación con la Provincia de Buenos Aires avanza la renovación completa de toda la Ruta 4 (que incluye la traza del Puente de Claypole) también llamada Monteverde o Camino de Cintura desde Donato Álvarez (límite con Quilmes) hasta la avenida Fragata Capitán Moyano (conexión con el vecino distrito de Lomas de Zamora). Por su parte Juan Fabiani destacó el trabajo de todo el equipo municipal y especialmente de l@s muralistas de Cultura Brown que le dan vida y color a los muros de nuestro distrito. Lo cierto es que quienes circulan a diario por el Puente de Claypole como aquellos que residen en la zona ya pueden disfrutar de los trabajos de limpieza, embellecimiento y también de los nuevos murales que se pintaron en los muros de la imponente estructura vial de nuestro distrito. Y en paralelo -en el marco del programa municipal “Ciudad Museo a Cielo Abierto”- se continúan multiplicando los murales en las paredes brownianas como los que se realizaron en Rafael Calzada en homenaje a Nico Tagliafico, o aquellos que recrean animales, artistas consagrados, éxitos como “Los Simuladores”, o simplemente los murales que homenajean a íconos populares como “El Gaucho” o a los campeones del mundo en Qatar 2022.

