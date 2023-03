Aumenta la VTV en provincia de Buenos Aires: cuánto costará la tarifa

El Gobierno bonaerense oficializó a través del Boletín Oficial la suba del trámite a la hora de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que será del 131,17 % en dos tramos. De esta manera, la tarifa básica para hacer la VTV será de $4.165,29 más IVA (es decir, $5.040) en marzo y en dos meses será de $5.289,26 (es decir, $6.400). En agosto del año pasado se había aplicado la última corrección y la tarifa básica había quedado estipulada en $2.603,46. La cartera que lidera Jorge D’Onofrio explicó que las 8 concesionarias que operan en la provincia de Buenos Aires solicitaron la actualización a través de la Cámara que las representa, el 8 de septiembre de 2022 y lo ampliaron el 3 de enero de este año. Además, señalaron que “a los fines de efectuar el cálculo del aumento de la tarifa se tuvieron en cuenta los valores aproximados a pactar con el SMATA para el personal convencionado del cuatrimestre Enero-Abril 2023, en función de la evolución del índice de precios al consumidor (IPC, Indec y otros índices privados) del cuatrimestre terminado en diciembre y que para el resto de los costos y gastos, tuvieron en consideración los valores ajustados al mes de noviembre del año 2022 según los índices oficiales”.

