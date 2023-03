Alerta roja por calor en Buenos Aires este sábado: a cuánto llegará la máxima y a qué hora

El Área Metropolitana de Buenos Aires y varios municipios del centro del territorio bonaerense permanecen afectados por temperaturas extremas, de acuerdo a la alerta roja publicada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dónde hay alerta roja por calor: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Florencio Varela

Lanús

Lomas de Zamora

Presidente Perón

Quilmes

Brandsen

Cañuelas

Magdalena

San Vicente

Esteban Echeverría

Ezeiza

La Matanza

Merlo

General Alvear

General Belgrano

General Paz

Las Flores

Lobos

Monte

Navarro

Roque Pérez

Saladillo En el área afectada por esta alerta roja, el SMN advierte que el efector de las altas temperaturas podría tener un efecto de alto a extremo en la salud de todas las personas, incluso a las saludables. A cuánto llegará la máxima y a qué hora La temperatura máxima prevista para este sábado en la Ciudad y el conurbano bonaerense es de 33 grados y se espera que a esa marca térmica se llegue hacia las 14. Qué hacer para evitar problemas con el calor El SMN recomendó en sus redes sociales: Consumir alimentos frescos como frutas y verduras

Evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes

Protegerse del sol no exponiendo entre las 11 y 17

Usar ropa suelta, liviana y de colores claros

Tomar líquido al practicar cualquier actividad

Prestar atención a las personas mayores También para las personas lactantes recomiendan dar el pecho con más frecuencia, hacerles beber agua fresca y segura a los niños y mantenerlos en lugares frescos.

