Emotiva entrega de diplomas a egresados brownianos de la Educación Tecnico Profesional

Durante una emotiva ceremonia llevada a cabo en la Casa Municipal de la Cultura, se concretó la entrega de 176 certificados a alumnas y alumnos de los cursos de la Educación Técnico Profesional que se realizaron en las Aulas Tecnológicas Móviles que visitaron las localidades de Glew, Longchamps, Rafael Calzada y Burzaco a fines del año 2022. La ceremonia fue encabezada por Mariano Cascallares, quien junto al equipo del Municipio agradeció a las autoridades nacionales y provinciales por la articulación “realmente muy productiva” que ha permitido en este caso sumar herramientas para la educación pública y de calidad que queremos para nuestros jóvenes”. También agradeció la articulación con el sector privado, poniendo de relieve la importancia que esto tiene “para todas las empresas del sector productivo instaladas en nuestro Parque Industrial” de Burzaco.

Mariano Cascallares se mostró orgulloso de los avances logrados en la capacitación para el trabajo y aseguró que justamente la formación y la educación son herramientas importantísimas para mejorarle la vida a los vecinos. “Por eso avanzamos con nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), en siete años de gestión abrimos cuarenta instituciones educativas nuevas y durante este verano realizamos obras en más de cien escuelas brownianas”, indicó. Los referidos cursos ofrecidos fueron los de Auxiliar en Instituciones Sanitarias y de Gas; Montador Electricista; Montador Electricista Domiciliario; junto a Diseño y Fabricación Digital; y Refrigeración.

Dichas capacitaciones fueron para vecinos mayores de 18 años durante cuatro meses, con posibilidades de extensión por otros dos. El acto de entrega de los diplomas contó con la presencia de la directora del Centro de Formación en Administración Pública (CFAP) de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Graciela Barranco; y los profesores Luis Echeverría y Alejandro Oyarzábal; asesores en la Dirección de Formación Profesional. También dijo “presente” el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio, Sergio Pianciola, la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la Inspectora Regional de Educación Técnica Profesional (ETP), Silvia Amarillo y la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión.

Both comments and pings are currently closed.