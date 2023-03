En Marzo el “Circuito de Ahorro Brown” llega con más productos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo diversas alternativas de comercialización para que las vecinas y vecinos del distrito puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles. En ese marco se destacó que el objetivo no solo es fomentar la economía popular sino cuidar el bolsillo de las familias brownianas. Para ello, el programa “Circuito de Ahorro Brown” brinda diferentes propuestas de mercado, que llegan a los consumidores directamente de los productores locales evitando las intermediaciones. “Seguimos ofreciendo numerosas opciones para que las y los vecinos del distrito compren productos de calidad a precios accesibles, sin intermediarios, y fomentando la economía popular del distrito”, expresó al respecto Mariano Cascallares. En tanto, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que las propuestas para este mes son las siguientes: El “Mercado en tu Barrio” llega todos los martes y viernes de 9 a 14 horas a la Estación de Longchamps lado Este. En el lugar se podrán adquirir productos de almacén, verduras, frutas y pescado. Por otro lado, a partir del próximo 4 de marzo, y durante todos los sábados, vuelve la Feria de Productores Rurales a la Granja Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000), en el horario de 10 a 16. Mientras que todos los viernes -a partir del 10 marzo- dicha propuesta arribará a la Plaza Cerretti de Adrogué, de 9 a 14 horas. En dicha feria se podrán comprar frutas, verduras, fiambres, embutidos, productos de bazar, artesanías, mieles, huevos, plantas y panificados. Por otro lado, el Mercado de cercanía Brown Ahorra, recorrerá tambien los viernes, de 9 a 13 horas, distintos sectores del distrito. El día 3, se emplazará en la Estación de Claypole, Av. 17 de Octubre y Nazca. El 10 llegará a la plaza “Almafuerte” de Glew, ubicada en Miguel Cane y Mitre; y el 17 en la plaza “Ona” de Malvinas Argentinas, en M. Rodriguez y Rodríguez Peña. Finalmente, el viernes 31 de marzo, estará en Plaza Güemes, Perón y Miguel Cerventes, (paso peatonal del ferrocarril), en Rafael Calzada. En cada uno de estos puestos los vecinos tendrán acceso a productos de limpieza, de almacén, frutas y verduras. Otra de las propuestas que se ofrecen a través del programa Circuito de Ahorro Brown, es el Mercado Multiplicar del Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Uruguay y Cruz del Sur, en Burzaco. Allí, se ofrecerán durante marzo, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, productos locales, verduras, frutas, artículos de almacén y de dietética.

