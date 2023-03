Sergio Massa solicitó a la Justicia que investigue las causas de los incendios que generaron el apagón

El Ministerio de Economía de la Nación y la Policía Federal realizaron sendas denuncias ante la Justicia Federal en el que solicita que se investigue el apagón masivo de luz en gran parte del país originado por una falla en la central nuclear Atucha I. Las denuncias fueron radicadas en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que tiene jurisdicción en la zona de Atucha I ubicada en la localidad Bonaerense de Lima. A raíz de las denuncias, el juez le dio intervención al fiscal federal de Campana Sebastián Bringas para que establezca las primeras medidas de prueba. La denuncia que lleva la firma del titular de la cartera, Sergio Massa, pide “detener a los responsables de los gravísimos hechos ocurridos en el día” y que podrían “encuadrar en el delito de incendios y estragos”. Para Massa hubo “intencionalidad” en lo provocado en Atucha I y el posterior apagón masivo en todo el país. “Cómo es de publico conocimiento en las últimas horas se registraron dos grandes incendios sobre islas del Delta del Río Paraná. Los mismos tienen lugar en la zona sur del Delta, más precisamente en la zona de Campana provincia de Buenos Aires”, agrega la presentación de Economía.

