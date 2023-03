Fernando Gray: “La educación es motor de desarrollo, igualdad, trabajo de calidad y, sobre todo, justicia social para nuestra comunidad”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dio comienzo a la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en el Hogar Escuela Evita (El Jagüel), donde estuvo acompañado por la presidenta de dicho Concejo, Analía Pérez, presidentas y presidentes de bloque, concejalas y concejales. Al comienzo de su discurso y en el marco del inicio del ciclo lectivo, el intendente expresó: “La educación es motor de desarrollo, igualdad, trabajo de calidad y, sobre todo, justicia social para nuestra comunidad”. En esta línea, el jefe comunal hizo un repaso de la gestión de 2022, en el que resaltó la inauguración de diez jardines de infantes, la creación de corredores seguros y los trabajos de refacción y equipamiento que se realizaron en las escuelas del distrito. Asimismo, destacó el programa Esteban Online, que permite garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes. A través de esta iniciativa se entregaron 5.076 netbooks a chicas y chicos de escuelas secundarias y 2.186 tablets a seis instituciones educativas para adultas y adultos. En relación con el avance en materia de salud, el intendente destacó la puesta en funcionamiento, por etapas, del Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario, la finalización de las obras de remodelación del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina y la incorporación de cuatro unidades sanitarias móviles. También explicó que se ampliaron 11 unidades sanitarias, y que se proyecta renovar 8 más. Respecto a la obra pública, Gray recordó que en 2022 la comuna finalizó 200 cuadras de carpeta asfáltica y hormigón, y que este año se planifica la pavimentación de 400 cuadras más. También mencionó la extensión del sistema cloacal con trabajos terminados en barrios de El Jagüel, la instalación de la red de agua en el barrio Santa Isabel y la finalización de la obra Rincón Dos en Luis Guillón y el barrio Nuestras Malvinas, cuyo último tramo abarca el conducto aliviador Colón –obra hídrica que abarca El Jagüel y Monte Grande– y el conducto Cuenca Oliver, que cubre 146 hectáreas en 9 de Abril. También señaló que “estamos realizando cinco playones deportivos, una piscina semiolímpica, homologada para competencias, y finalizaron las obras en el Campo de Deportes Santa María”. Por otro lado, el intendente destacó que se encuentra en ejecución el paso bajo nivel de Rebizo-General Paz y detalló la importancia de la construcción de viviendas. Al momento, el barrio Montecarlo cuenta con 240 viviendas que permitieron la relocalización de vecinas y vecinos que vivían en zonas inundables y desfavorables. Respecto a la seguridad ciudadana, el jefe comunal indicó: “Contamos con 1.185 cámaras activas y 150 domos, y planificamos instalar más. Todas las cámaras cubren los corredores seguros de nuestras escuelas, así como las arterias que limitan con los distritos vecinos para controlar las patentes de los vehículos que ingresan y egresan de nuestras localidades”. En el cierre de la sesión, Fernando Gray reafirmó el compromiso del Municipio con las vecinas y los vecinos y recordó que Esteban Echeverría es el único municipio del país que formó parte de todas las audiencias públicas de agua, gas y energía eléctrica. Para finalizar, destacó los buenos resultados del programa Invertí en Esteban Echeverría, mediante el que se sumaron cinco nuevas empresas que generaron puestos de trabajo genuinos.

