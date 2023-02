En Brown está abierta la preinscripción al Plan Fines 2023

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, anunció que hasta el 15 de marzo se encuentra abierta la preinscripción al Programa de Finalización de Estudios Primarios o Secundarios (FinEs) 2023. La convocatoria está dirigida a las vecinas y los vecinos a partir de los 18 años que no hayan iniciado o completado su educación primaria o secundaria y tengan intenciones de hacerlo retomando sus estudios. Para avanzar con la preinscripción los y las interesadas deberán ingresar al siguiente link: https://fines.educacion.gob.ar/ y completar los datos solicitados. La propuesta de cursada es presencial para avanzar con el trayecto adeudado o rendir las materias que estén pendientes, acompañado de docentes tutores. Además, el Municipio de Almirante Brown pone a disposición puntos itinerantes para realizar la preinscripción de forma presencial. Por ejemplo, este 17 de febrero se llevó adelante en la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján de José Mármol. Quienes asistan deberán ser mayores de 18 años y llevar fotocopia de DNI, de partida de nacimiento, constancia de cuil y de los últimos estudios o analítico parcial de primaria. “Como cada año abrimos la convocatoria de preinscripción para el Plan Fines de forma virtual y presencial en puntos itinerantes para que nuestros vecinos y vecinas puedan avanzar con sus estudios primarios y secundarios”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani subrayó esta “importante herramienta educativa que permite generar conocimientos y equidad en el marco de una política educativa de calidad que impulsamos junto a la Provincia y a la Nación”.

