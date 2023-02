El municipio de Almirante Brown avanza con la remodelación integral de un extenso tramo de la avenida San Martín

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, está concretando la repavimentación integral de un extenso tramo de la avenida San Martín, entre la avenida Donato Álvarez y la calle Balboa, en la localidad de San Francisco Solano. La iniciativa contempla también la reconstrucción de bocas de tormenta, la refacción de los desagües existentes, nuevas veredas, rampas para personas con discapacidad, sendas peatonales en cada esquina, nuevas paradas de colectivos, dársenas de estacionamiento, espacios verdes y la colocación de nuevas columnas de iluminación con sus artefactos LED. “Seguimos sumando trabajos en los barrios de Almirante Brown, esta vez con una obra integral de repavimentación en un sector de la avenida San Martín que incluye también trabajos hidráulicos para evitar anegamientos en una extensa zona de nuestro distrito”, subrayó Mariano Cascallares. Mientras tanto desde la Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown indicaron que la repavimentación será de hormigón H30 con cordón integral y un ancho de siete metros con separador en la zona central. Además se reconstruirán los sumideros existentes, en su mayoría dañados y la limpieza o reemplazo de la cañería, en tanto que las columnas de iluminación existentes en la zona central serán retiradas y reemplazadas por otras nuevas. Se ejecutará en toda la obra veredas de hormigón peinado de 2 metros de ancho, se construirán rampas para personas con discapacidad, se harán dársenas de estacionamiento y se renovarán las paradas de colectivos. Finalmente, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, destacó que “esta importante mejora incluirá también trabajos de parquización y reforestación potenciando los espacios públicos existentes” en Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.