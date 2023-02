Se inicia la mesa política del Frente de Todos, con las cuatro “patas” de la coalición

El Frente de Todos dará inicio en la semana entrante al funcionamiento de su mesa política, en la que participarán los cuatro espacios que integran la coalición y que están representados por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Sergio Massa y el resto de los nucleamientos territoriales y gremiales del peronismo, más aliados. Fue el presidente Alberto Fernández, en su carácter de titular del Partido Justicialista a nivel nacional, quien convocó a esta mesa política para el jueves 16 de febrero próximo -puntualmente a las 19- en la sede partidaria de Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo difundido el martes pasado por el vicejefe de Gabinete y apoderado del PJ, Juan Manuel Olmos. En la primera sesión de la mesa política habrá representación del kirchnerismo, según confirmaron a Télam en las cercanías de la Vicepresidenta, desde donde agregaron que en “los próximos días se sabrá quien”. Los sectores vinculados al kirchnerismo sostienen que en la mesa política del FdT debe abordarse también lo que significó para la democracia la proscripción de la Vicepresidenta. En ese punto, la dificultad está ligada al veredicto que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dictó en la causa Vialidad, en el que impuso en primera instancia seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia que según la propia Fernández de Kirchner fue dictada por un “Estado paralelo, una mafia judicial”. Massa, en cualquier caso, siguió insistiendo en que no se postulará a la Casa Rosada porque -reiteró- “es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente”.

